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Марат Бокоев забил свой первый гол в РПЛ

Марат Бокоев забил свой первый гол в РПЛ
Марат Бокоев
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В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России сезона-2024/2025, в котором «Акрон» на своём поле принимает «Ростов». Защитник тольяттинской команды Марат Бокоев забил свой первый мяч в РПЛ. На момент написания новости счёт — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2025, понедельник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Бокоев – 32'     1:1 Осипенко – 44'     1:2 Мохеби – 62'     1:3 Сако – 87'     2:3 Джаковац – 89'    

На 33-й минуте защитник «Акрона» Марат Бокоев открыл счёт. Ответный мяч «Ростова» на 45-й минуте забил защитник Максим Осипенко — 1:1.

В нынешнем сезоне Бокоев сыграл за «Акрон» 17 встреч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 400 тыс.

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