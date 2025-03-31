Марат Бокоев забил свой первый гол в РПЛ

В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России сезона-2024/2025, в котором «Акрон» на своём поле принимает «Ростов». Защитник тольяттинской команды Марат Бокоев забил свой первый мяч в РПЛ. На момент написания новости счёт — 1:1.

На 33-й минуте защитник «Акрона» Марат Бокоев открыл счёт. Ответный мяч «Ростова» на 45-й минуте забил защитник Максим Осипенко — 1:1.

В нынешнем сезоне Бокоев сыграл за «Акрон» 17 встреч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 400 тыс.