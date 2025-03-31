Марат Бокоев забил свой первый гол в РПЛ
Поделиться
В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России сезона-2024/2025, в котором «Акрон» на своём поле принимает «Ростов». Защитник тольяттинской команды Марат Бокоев забил свой первый мяч в РПЛ. На момент написания новости счёт — 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2025, понедельник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Бокоев – 32' 1:1 Осипенко – 44' 1:2 Мохеби – 62' 1:3 Сако – 87' 2:3 Джаковац – 89'
На 33-й минуте защитник «Акрона» Марат Бокоев открыл счёт. Ответный мяч «Ростова» на 45-й минуте забил защитник Максим Осипенко — 1:1.
В нынешнем сезоне Бокоев сыграл за «Акрон» 17 встреч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 400 тыс.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 марта 2025
-
20:40
-
20:39
-
20:38
-
20:32
-
20:28
-
20:20
-
20:12
-
20:07
-
19:57
-
19:55
-
19:50
-
19:35
-
19:34
-
19:29
-
19:17
-
19:15
-
19:06
-
19:00
-
18:56
-
18:40
-
18:40
-
18:32
-
18:28
-
18:15
-
18:14
-
17:58
-
17:55
-
17:38
-
17:30
-
17:29
-
17:13
-
17:10
-
16:52
-
16:51
-
16:50