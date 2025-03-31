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Тренер «Акрона» Тедеев рассказал о нынешней мотивации Дзюбы

Тренер «Акрона» Тедеев рассказал о нынешней мотивации Дзюбы
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о нападающем тольяттинской команды и сборной России Артёме Дзюбе.

— Какая сейчас мотивация у Дзюбы?
— Быть футболистом «Акрона», помогать команде. Он профессионал и человек, который ещё многого хочет добиться, — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

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