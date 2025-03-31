«Акрон» — «Ростов»: Осипенко сравнял счёт на 45-й минуте

В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и «Ростов». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов (Москва). Матч начался в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре – 1:1.

На 33-й минуте защитник «Акрона» Марат Бокоев открыл счёт. Ответный мяч «Ростова» на 45-й минуте забил защитник Максим Осипенко — 1:1.

После 21 сыгранного матча «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.