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«Акрон» — «Ростов»: Осипенко сравнял счёт на 45-й минуте

«Акрон» — «Ростов»: Осипенко сравнял счёт на 45-й минуте
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В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и «Ростов». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов (Москва). Матч начался в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре – 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2025, понедельник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Бокоев – 32'     1:1 Осипенко – 44'     1:2 Мохеби – 62'     1:3 Сако – 87'     2:3 Джаковац – 89'    

На 33-й минуте защитник «Акрона» Марат Бокоев открыл счёт. Ответный мяч «Ростова» на 45-й минуте забил защитник Максим Осипенко — 1:1.

После 21 сыгранного матча «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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