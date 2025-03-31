Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: Соболев потерял уверенность, переход из «Спартака» в «Зенит» сыграл злую шутку

Булыкин: Соболев потерял уверенность, переход из «Спартака» в «Зенит» сыграл злую шутку
Комментарии

Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о форварде санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве.

«Соболев потерял уверенность, переход из «Спартака» в «Зенит» сыграл злую шутку. Ему надо забивать как можно быстрее и больше, чтобы почувствовать уверенность. Всё это психологическое давление действует на него очень плохо.

Александр должен был реализовывать свой шанс, когда в матче с «Рубином» головой пробил прямо во вратаря. Теперь заново нужно стараться. Не знаю, какое у него отношение к футболу, но у него точно будут 100-процентные моменты», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
В «Зените» высказались о травмах Глушенкова и Нино в матче с «Рубином» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android