Булыкин: Соболев потерял уверенность, переход из «Спартака» в «Зенит» сыграл злую шутку

Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о форварде санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве.

«Соболев потерял уверенность, переход из «Спартака» в «Зенит» сыграл злую шутку. Ему надо забивать как можно быстрее и больше, чтобы почувствовать уверенность. Всё это психологическое давление действует на него очень плохо.

Александр должен был реализовывать свой шанс, когда в матче с «Рубином» головой пробил прямо во вратаря. Теперь заново нужно стараться. Не знаю, какое у него отношение к футболу, но у него точно будут 100-процентные моменты», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.