Капитану «Ростова» Комличенко разбили голову в матче с «Акроном» в РПЛ

Капитан и нападающий «Ростова» Николай Комличенко получил небольшое повреждение в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с тольяттинским «Акроном». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт — 1:1.

Фото: кадр трансляции, эфир «Матч ТВ»

На первых минутах игры защитник «Акрона» Йонуц Неделчяру неудачно перепрыгнул Комличенко и шипами задел голову нападающего. У Николая пошла кровь, ему пришлось поменять игровую футболку и надеть специальную жёлтую шапку.

В нынешнем сезоне Комличенко сыграл за «Ростов» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 4 млн.