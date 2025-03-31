Колыванов — о Пятибратове: никому не нравится проигрывать, не надо винить судей

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об отставке Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера воронежского «Факела». Специалист подал в отставку по собственному желанию после разгромного поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5).

«У нас осталось восемь туров, а у «Факела» — пять очков до стыковых мест. Каждая игра будет на вес золота. Часто бывает, что смена тренера придаёт футболистам другие эмоции, и команда начинает побеждать.

Нельзя говорить, что Пятибратов — слабый тренер, но что-то не получалось. Если брать игру с «Краснодаром», то «Факел» во втором тайме чисто физически подсел. Не знаю, насколько судейские ошибки влияли на результаты «Факела». Арбитры — живые люди, которые не специально могут допустить ошибку. Никому не нравится проигрывать, но не стоит искать проблему в судьях», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.