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Булыкин: в «Зените» нервничают, раз на поле играют «11 иностранцев»

Булыкин: в «Зените» нервничают, раз на поле играют «11 иностранцев»
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Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о большом количестве иностранцев в составе санкт-петербургского «Зенита».

«Я отрицательно отношусь к тому, что в матче с «Рубином» у «Зенита» на поле вышли 10 легионеров. У меня плохое отношение к этому с того момента, когда у «Динамо» вышли 11 иностранцев в старте. Нужно воспитывать свою молодёжь и доверять российским футболистам, особенно сейчас, когда нет еврокубков. Но у «Зенита» своя задача — выиграть чемпионство в год 100-летия клуба. Однако эта задача выполняется тяжело. В «Зените» нервничают, раз на поле играют «11 иностранцев», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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