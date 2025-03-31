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Тренер ЦСКА Николич рассказал о сорвавшемся трансфере Лоррана из «Фламенго»

Тренер ЦСКА Николич рассказал о сорвавшемся трансфере Лоррана из «Фламенго»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал детали сорвавшегося перехода полузащитника «Фламенго» и молодёжной сборной Бразилии Лоррана в стан армейцев.

«Лорран рассматривался на перспективу на позицию «десятки», «восьмёрки» или нападающего. Но у меня чёткая позиция, которую я передал клубу: кто не хочет быть с нами, я бы сразу отказывался от игрока», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.

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