Тренер ЦСКА Николич рассказал о сорвавшемся трансфере Лоррана из «Фламенго»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал детали сорвавшегося перехода полузащитника «Фламенго» и молодёжной сборной Бразилии Лоррана в стан армейцев.

«Лорран рассматривался на перспективу на позицию «десятки», «восьмёрки» или нападающего. Но у меня чёткая позиция, которую я передал клубу: кто не хочет быть с нами, я бы сразу отказывался от игрока», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.