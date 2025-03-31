Марко Николич: Пьянич сильно помог прогрессировать Кисляку

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, что полузащитник Миралем Пьянич помог прогрессировать хавбеку Матвею Кисляку.

«Когда я пришёл в ЦСКА, знаете, сколько у нас было полевых футболистов, чей возраст начинался с цифры три? 0. Был только один человек старше 30 — Акинфеев. Потом пришёл Пьянич — и это одна из причин, по которой он пришёл к нам. Очень хорошие человеческие качества, очень хорошие футбольные качества. Именно он сильно помогал прогрессу Кисляка», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.