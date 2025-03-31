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«Ростов» одержал волевую победу над «Акроном» в 22-м туре РПЛ

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). «Ростов» обыграл «Акрон» со счётом 3:2.

На 32-й минуте защитник «Акрона» Марат Бокоев открыл счёт. Ответный мяч «Ростова» на 44-й минуте забил защитник Максим Осипенко. На 62-й минуте нападающий Мохаммад Мохеби вывел гостей вперёд. На 87-й минуте отличился защитник Умар Сако. На 90-й минуте хавбек Ифет Джаковац отыграл второй мяч хозяев.

После 22 сыгранных встреч «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 33 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.