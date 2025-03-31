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Байдачный — о Пятибратове: судейство — причина из прошлого, вот тогда нас «казнили»

Байдачный — о Пятибратове: судейство — причина из прошлого, вот тогда нас «казнили»
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Бывший главный тренер «Ростсельмаша» Анатолий Байдачный прокомментировал отставку Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера воронежского «Факела». Специалист подал в отставку по собственному желанию после разгромного поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53'     2:0 Сперцян – 66'     3:0 Олусегун – 69'     4:0 Олусегун – 74'     5:0 Козлов – 80'    

«Если Пятибратов сам покинул «Факел», то это другое дело. Что тут обсуждать? Человек для себя решил, что он уходит, и тут никто не может никак повлиять. Только время покажет, как это скажется на «Факеле».

Что касается слов Пятибратова о судействе, то это как будто бы, причина из прошлого. Сейчас нет такого судейства, как в наши времена, когда нас «казнили». Сейчас судят нормально, но бывают непредвзятые ошибки», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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