Байдачный — о Пятибратове: судейство — причина из прошлого, вот тогда нас «казнили»

Бывший главный тренер «Ростсельмаша» Анатолий Байдачный прокомментировал отставку Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера воронежского «Факела». Специалист подал в отставку по собственному желанию после разгромного поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5).

«Если Пятибратов сам покинул «Факел», то это другое дело. Что тут обсуждать? Человек для себя решил, что он уходит, и тут никто не может никак повлиять. Только время покажет, как это скажется на «Факеле».

Что касается слов Пятибратова о судействе, то это как будто бы, причина из прошлого. Сейчас нет такого судейства, как в наши времена, когда нас «казнили». Сейчас судят нормально, но бывают непредвзятые ошибки», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.