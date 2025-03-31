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Результат матча РПЛ 31 марта

Результат матча РПЛ 31 марта
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Сегодня, 31 марта, прошёл один матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, состоявшейся в этот день.

Результат матча РПЛ 31 марта:

«Акрон» — «Ростов» — 2:3.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 49 очков после 22 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 46 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» с 44 очками. В четвёрке находится московское «Динамо», набравшее 42 очка. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (11) и «Факел» (14).

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