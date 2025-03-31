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Экс-форвард «Динамо» Булыкин заявил, что перерос тренерскую деятельность

Экс-форвард «Динамо» Булыкин заявил, что перерос тренерскую деятельность
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что перерос тренерскую деятельность после учёбы в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В январе 2020 года Булыкин был назначен на пост офицера Российского футбольного союза (РФС) по профилактике и борьбе с договорными матчами.

«Учёба в УЕФА на спортивный менеджмент, конечно, показала, что есть ещё более глобальные вопросы, которые можно решать в футболе.

Я уже как‑то на них настроился и тренерскую деятельность, наверное, уже немного перерос, обладая всеми знаниями и опытом, который у меня есть», — сказал Булыкин в эфире «Матч ТВ».

За свою профессиональную игровую карьеру Булыкин выступал за московский «Локомотив», немецкий «Байер», бельгийский «Андерлехт», нидерландские «Аякс» и «Твенте», «Волгу» и другие команды.

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