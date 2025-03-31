Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 22-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 31 марта, завершился 22-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
28 марта, пятница:
«Крылья Советов» — «Локомотив» Москва — 5:1.
29 марта, суббота:
«Динамо» Москва — «Оренбург» — 5:1;
«Химки» — «Пари Нижний Новгород» — 2:0;
ЦСКА — «Динамо» Махачкала — 2:0.
30 марта, воскресенье:
«Краснодар» — «Факел» — 5:0;
«Ахмат» — «Спартак» — 0:0;
«Зенит» — «Рубин» — 4:0.
31 марта, понедельник:
«Акрон» — «Ростов» — 2:3.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 49 очков после 22 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 46 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» с 44 очками. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (11) и «Факел» (14).