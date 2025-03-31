Байдачный: все хотели бы, чтобы играло больше россиян, но в «Зените» хотят другого

Российский тренер Анатолий Байдачный высказался о составе санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Наверное, иностранцы «Зенита» сильнее российских футболистов. Играть же должен тот, кто сильнее, поэтому такова политика клуба. Только клубу решать, правильно это или нет. Мы все хотели бы, чтобы больше играло россиян, но руководители «Зенита» хотят другого, поэтому Семаку приходится так поступать.

Тренер же всегда за результат, а не против него», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 22 сыгранных встреч «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.