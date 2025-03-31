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Президент РПЛ Алаев: у нас есть неофициальное взаимодействие с УЕФА

Президент РПЛ Алаев: у нас есть неофициальное взаимодействие с УЕФА
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что у лиги есть неофициальное взаимодействие с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу возвращения российских клубов в еврокубковые турниры.

«У нас нет официального взаимодействия [с УЕФА], есть только неофициальное», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Ранее президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев утверждал, что в скором времени клубы чемпионата России могут вернуться в европейские турниры.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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