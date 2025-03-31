Нападающий Педро назвал двух основных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос поделился мнением об основных соперниках санкт-петербургского клуба в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мы делаем нашу работу и не смотрим за другими командами. Мы стараемся работать как можно лучше. Основной конкурент в борьбе за чемпионство?

Есть много команд, которые тоже борются за титул – «Краснодар», «Спартак» и другие. Но основными я бы назвал эти два клуба», — приводит слова Педро Metaratings.

После 22 сыгранных встреч «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.