Бубнов — о том, что Дзюба посоветовал ему принимать таблетки: Артём не дал мне рецепт

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на критику со стороны форварда тольяттинского «Акрона» и национальной команды России Артёма Дзюбы. Ранее нападающий в интервью поделился мнением о возвращении Бубнова в эфир. Дзюба посоветовал Александру «вовремя принимать таблетки».

В том же интервью Артём пригрозил своим критикам личной встречей: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах».

«Если пойдёте, меня туда пригласите. Он мне прописал таблетки, сказал, что надо вовремя их принимать, но не дал рецепт. Он, видимо, знает, принимает таблетки. Возьмите меня, я у него спрошу. А если он там накатит, то я Шнякину помогу.

Он дар речи потеряет и заикаться до последних дней будет, я уверен. Когда тебя на стрелку пригласят, Костя, возьми меня», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».