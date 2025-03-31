«Верона» и «Парма» не выявили победителя в 30-м туре Серии А
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Закончился матч 30-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Верона» и «Парма». Команды играли на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юаном Лукой Сакки. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
Италия — Серия А . 30-й тур
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 0
Парма
Парма
Команды не забили ни одного мяча. Всего в матче было показано три жёлтые карточки.
После 30 туров «Верона» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 30 очков. «Парма» после аналогичного количества игр занимает 16-е место. Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Интер», у которого 67 очков.
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