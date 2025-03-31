Николич — о трансфере Помазуна из ЦСКА в «Спартак»: это бизнес. Он принял это мужественно

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о переходе вратаря Ильи Помазуна из стана армейцев в «Спартак».

– Вам не кажется, что история с Помазуном несправедливая?

– Моё мнение – очень справедливая.

– Он дал это интервью, будучи игроком не ЦСКА, а «Урала», в аренде.

– Он являлся игроком ЦСКА, который находился в аренде в «Урале».

– Вы говорите, что это ненормально, при этом ЦСКА продаёт футболистов в «Спартак».

– Это другая вещь. Это трансфер, это бизнес. Футболист, который играет в ЦСКА, не должен обсуждать варианты перехода в клуб, который является самым принципиальным соперником. Так я считаю и буду считать, это моя чёткая позиция.

Коммуникация очень важна, а она у нас в ЦСКА прямая. Я встретился с Помазуном. Ему не передали сказки о том, что это решение руководителя, влияние медиа или что фанаты будут злиться – нет, это моё решение. Передали ему в лицо, а он, как и каждый другой футболист, принял это мужественно, принял правило. Ему понравилось, что главный тренер ему так правду передал в лицо, не играл ни в какие игры.

Именно я просил друзей найти ему команду, потому что у меня нет к нему злости как к человеку. Наоборот, он хороший парень. Просто он совершил ошибку – и ему надо было уходить. Сейчас он находится там, где хотел. Видимо, я был прав в этой ситуации.

– Зачем он остался летом? Он разве не понимал, что у него не будет места в составе?

– Я ему сказал уже летом, что будет сложно, практически без шансов. Он уже тогда принял это мужественно. Помазун спросил у меня: «Тренер, скажите, чего мне не хватает?» Я правда считаю его одним из самых лучших русских вратарей.

Я помню, как он пару раз против меня играл, когда я был в «Локомотиве» – это было вообще, он делал чудеса. Я ему сказал: «У тебя просто неудача. Над тобой стоит Акинфеев, настоящая легенда, а ниже тебя стоит Тороп, который шикарно прибавил, будущее русского футбола. Тебе надо было давно менять клуб».

Я так считаю и так и передал ему, он это принял. Сказал: «Спасибо, тренер, я согласен с вами. Но спасибо, что так в открытую сказали мне», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Помазун не сыграл ни одного официального матча за «Спартак». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.