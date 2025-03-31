Булыкин: судейство — не основная причина, почему «Факел» в нижней части турнирной таблицы

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением об отставке Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера воронежского «Факела», а также о плохих результатах клуба в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, уход Пятибратова повлияет на «Факел». Все перестановки и непонятные назначения в команде влияют. Не исключаю, что «Факел» — основной претендент на вылет из РПЛ вместе с «Оренбургом». Руководство хочет что-то изменить в команде, но, кажется, это будет сделать очень тяжело.

Не думаю, что причина плохих результатов «Факела» — это судейство. Всегда можно найти кучу оправданий, но судейство — неосновная причина, почему воронежцы в нижней части турнирной таблицы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 22 туров воронежский клуб заработал 14 очков и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.