Результат матчей Первой лиги 31 марта

Сегодня, 31 марта, в 26-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 прошла одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча Первой лиги 31 марта:

«Сочи» — «Енисей» — 2:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 56 очков. На втором месте находится московское «Торпедо». Команда набрала 51 очко за 26 матчей. На третьей строчке располагается «Сочи» (47), на четвёртой — «Черноморец» (44). Пятёрку лидеров замыкает екатеринбургский «Урал», заработавший 43 очка. В зоне вылета — «Тюмень» (19), саратовский «Сокол» (22) и «Уфа» (22).