Акинфеев — о коротких розыгрышах: сказал Николичу, что какие-то моменты не буду делать

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не любит разыгрывать мяч у своих ворот.

«Сейчас используют короткие розыгрыши и получают кучу голов в свои ворота, но продолжают это делать. Это мировой тренд. Но я не могу себе это объяснить – проще увидеть игрока в зоне и направить мяч в ту зону длинной передачей.

Когда Марко Николич пришёл в ЦСКА, я честно ему сказал, что какие-то моменты не буду делать. Если надо на пятаке разыгрывать – нет, мне проще выбить, чтобы мы не получили гол. Я той советской закалки, из 90-х.

Ну не могу я это терпеть. Есть моменты, когда мы хорошо расставились, можем разыграть и выйти. Тогда мы молодцы. Но если пропустим гол, то мы не молодцы. Да и опять – в чью сторону посмотрят после этого?» – сказал Акинфеев в интервью на телеканале «Звезда».

В нынешнем сезоне Акинфеев сыграл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и 10 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.

В пятницу, 4 апреля, армейцы сыграют с московским «Динамо» в рамках 23-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.