Эрлинг Холанд может пропустить остаток сезона из-за травмы — Романо

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд может пропустить остаток текущего сезона из-за повреждения в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1). Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Холанд может выбыть на бо́льшую часть заключительной части сезона из-за травмы голеностопа. Ожидается, что Эрлинг восстановится к концу сезона-2024/2025, ближе к клубному чемпионату мира 2025 года, который пройдёт в июне.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 200 млн.

В среду, 2 апреля, «Манчестер Сити» сыграет с «Лестером» в рамках 30-го тура чемпионата Англии сезона-2024/2025.