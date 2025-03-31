Первая лига сезона-2024/2025: результаты матчей 26-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 31 марта, завершился 26-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

29 марта, суббота:

«Черноморец» — «Алания» — 1:1;

«Шинник» — «Нефтехимик» — 1:1;

«Тюмень» — «СКА-Хабаровск» — 0:1;

«КАМАЗ» — «Уфа» — 1:0.

30 марта, воскресенье:

«Сокол» — «Урал» — 0:0;

«Арсенал» — «Торпедо» — 0:1;

«Ротор» — «Родина» — 0:1;

«Балтика» — «Чайка» — 4:0.

31 марта, понедельник:

«Сочи» — «Енисей» — 2:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 56 очков. На втором месте находится московское «Торпедо». Команда набрала 51 очко за 26 матчей. На третьей строчке располагается «Сочи» (47), на четвёртой — «Черноморец» (44). Пятёрку лидеров замыкает екатеринбургский «Урал», заработавший 43 очка. В зоне вылета — «Тюмень» (19), саратовский «Сокол» (22) и «Уфа» (22).