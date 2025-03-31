«Манчестер Сити» сделал заявление по поводу травмы Холанда

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала заявление относительно травмы нападающего «горожан» Эрлинга Холанда. Напомним, норвежский форвард получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1).

«Эрлинг прошёл первоначальные обследования в Манчестере и теперь обратится к специалистам, чтобы подтвердить полную степень травмы.

Оценка серьёзности продолжается, чтобы определить окончательный прогноз. Ожидается, что Эрлинг сможет вернуться к игре и принять участие в оставшейся части сезона, включая клубный чемпионат мира этим летом», — говорится в заявлении «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Холанд сыграл за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 200 млн.

В среду, 2 апреля, «Манчестер Сити» сразится с «Лестером» в рамках 30-го тура чемпионата Англии сезона-2024/2025.