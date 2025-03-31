Акинфеев — о пенальти: можно 499 отбить на тренировке, а один важный в игре не отразишь

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о факторах, влияющих на отражение 11-метровых ударов.

– Слушай, а пенальти — это же такая психология, скорее всего, да? Или есть некие секреты у тебя самого? Это что – это психология, помощь Всевышнего, это вера в то, что за счёт того, что с каждым разом всё больше отбиваешь, психологическое преимущество на стороне вратаря, или это всё-таки везение?

– Как я это вижу, это в большинстве случаев везение. Был какой-то чемпионат, по-моему, 2010 или 2011 года, чемпионат России, и в нём какое-то рекордное количество пенальти поставили в мои ворота. Я про это никому не говорил ещё, сейчас…

– Эксклюзив!

– Да, сейчас честно расскажу. По-моему, семь пенальти было в мои ворота, и я ни одного не отбил. Подходит игрок любой команды, «Томь» играла, не знаю, про «Спартак», «Динамо» я не говорю, там всё по-другому, но вот играем в Томске.

Подходит человек и просто тебя разводит по углам. И ты стоишь, вот даже до удара, и ты уже, – как пацан, школьник, – понимаешь, что гол. До удара, за 10 секунд, за 15. Пока он мяч несёт этот… Я не могу объяснить это чувство, так и было со мной.

А бывают моменты, как было с «Кубанью», 2014 или 2015 год, чемпионский для нас был: 90+2-я минута, Мельгарехо подходит, берёт мяч, я знаю, что отобью, знаю даже, куда он ударит. Даже на картинке видно, что это удобная высота. Я даже на линии не делал движений, как Георгий Вицин. Просто встал как влитой, сделал шаг в сторону и прыгнул туда, куда он ударил.

Я не могу этого объяснить, поэтому я считаю, что это лотерея. Понятно, что ты можешь отрабатывать, на тренировках тебе могут 500 пенальти ударить, но ты можешь 499 отбить на тренировке, а один важный, который тебе нужно отбить в игре, не отобьёшь. Как это расценивать, я не знаю. Скорее всего, это везение и психология, правильно, — сказал Акинфеев в интервью на телеканале «Звезда».

В нынешнем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и 10 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.

В пятницу, 4 апреля, армейцы сыграют с московским «Динамо» в рамках 23-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.