«Мы ничем не отличаемся». Булыкин — о стажировке в «Эвертоне» с Руни

Экс-нападающий национальной команды России Дмитрий Булыкин заявил, что во время своей стажировки в английской Премьер-лиге в «Эвертоне» понял, что российские игроки ничем не отличаются от английских.

«Я ещё ездил на стажировки в АПЛ и там в двух‑трёх клубах был. В «Эвертоне» был с Уэйном Руни и там понял, что мы ничем не отличаемся. Они также выходят командой, могут сходить на дискотеку, могут выпить пива, и никто им ничего не говорит.

Вот там я как раз понял, что это никак не влияет, и самое главное — нужно показывать хороший футбол», — сказал Булыкин в эфире «Матч ТВ».

За свою профессиональную игровую карьеру Булыкин выступал за московский «Локомотив», немецкий «Байер», бельгийский «Андерлехт», нидерландские «Аякс» и «Твенте», «Волгу» и другие команды.