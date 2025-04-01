Радимов назвал самую стабильную команду РПЛ после зимней паузы

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал московский ЦСКА самой стабильной командой Российской Премьер-Лиги в весенней части сезона.

«ЦСКА — самый стабильный клуб после зимней паузы. Видно, что схема работает, футболисты всё лучше и лучше начинают понимать этот ромб. Это не так просто. Когда ты начинаешь понимать новые схемы, в карьере дальше это тебе помогает. Многие футболисты могут играть на разных позициях, что непредсказуемо для соперника.

В этом аспекте ЦСКА — лучшая команда весны. Раньше было три центральных защитника и меньше футболистов в атаке. Сейчас и два нападающих, и ромб, два центральных защитника — и абсолютно спокойно справляются», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.