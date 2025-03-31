Разживин: нет смысла винить Сафонова в пропущенном мяче «ПСЖ» от «Сент-Этьена»

Спортивный комментатор телеканала Okko Павел Разживин высказался о матче 27-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором «Сент-Этьен» на своём поле принимал «Пари Сен-Жермен» (1:6).

«ПСЖ» прошёлся катком по бедному «Сент-Этьену», который продолжает пропускать огромное количество мячей. Этот матч не стал исключением — шесть пропущенных мячей. Теперь «Сент-Этьен» — самая пропускающая команда Лиги 1. Хуже «Монпелье», хуже «Гавра». 63 мяча пропустил «Сент-Этьен» в этом сезоне. И это ещё не предел.

В обороне проблемы — то, о чём мы говорили в преддверии встречи. По составу у «Сент-Этьена» нет футболистов, именно хороших по уровню Лиги 1, которые способны хоть как-то держать оборону. В атаке проблем нет: там Лукас Стассин разошёлся, Зурико Давиташвили — мы их отмечали перед матчем. И, в принципе, они и сделали первый гол в игре.

«Сент-Этьен» забил на девятой минуте благодаря своему агрессивному, пусть и кратковременному, но интересному футболу на старте матча. Но затем посыпались ошибки, одна за другой: пенальти, ну и дальше россыпь забитых мячей. Однако, к сожалению, Матвей «на ноль» в этот раз сыграть не смог, и винить его в пропущенном мяче смысла нет — там недоработали центральные защитники.

Была ротация, немного расслабленный первый тайм. «ПСЖ», наверное, был одним из самых слабых при Луисе Энрике в этом сезоне. Но второй тайм показал, что «ПСЖ» — это «ПСЖ». Абсолютный клуб, абсолютная мощь во французской лиге.

Ещё болельщики «ПСЖ» могут порадоваться за таких игроков, как Ибраима Ба — 17-летний француз вышел и забил свой первый гол за взрослую команду. Ну и также Преснел Кимпембе спустя долгие месяцы вновь сыграл в Лиге 1. В этом сезоне он появлялся где-то в Кубке Франции на несколько минут, где-то — в Лиге чемпионов, а вот в Лиге 1 до матча с «Сент-Этьеном» на поле не выходил.

Впереди у «ПСЖ» большое количество важных встреч, а график невероятно сложный. Придётся попотеть не на шутку. Да ещё и «Реймс» — один из прямых конкурентов в борьбе за выживание — взял и победил «Марсель».

Ну а «ПСЖ» как был на первой строчке, так и остался. 21 очко преимущества над «Монако». Кстати, по итогам 27-го тура «ПСЖ» мог стать чемпионом при определённых раскладах, но этого не случилось. Поэтому команда Луиса Энрике, в принципе, может оформить чемпионство уже в следующем туре — в игре с «Анже» на «Парк де Пренс». Соперник подходящий. Так что титул «ПСЖ» не за горами», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Турнирную таблицу Лиги 1 возглавляет «ПСЖ», у которого 71 очко после 27 встреч. «Сент-Этьен» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 17-е место, заработав 20 очков. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Анже» (5 апреля), а «Сент-Этьен» — с «Лансом» (6 апреля).