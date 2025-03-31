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Дзюба — о 2:3 с «Ростовом»: дешёвые пропущенные голы не дают «Акрону» побеждать

Дзюба — о 2:3 с «Ростовом»: дешёвые пропущенные голы не дают «Акрону» побеждать
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Форвард «Акрона» и сборной России Артём Дзюба заявил, что тольяттинский клуб слишком легко пропускает голы в свои ворота, на уровне Российской Премьер-Лиги это не даёт возможности регулярно набирать очки. В понедельник, 31 марта, «Акрон» уступил «Ростову» (2:3) в матче 22-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2025, понедельник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Бокоев – 32'     1:1 Осипенко – 44'     1:2 Мохеби – 62'     1:3 Сако – 87'     2:3 Джаковац – 89'    

— В первые 20 минут казалось, что игра наша. Нужно было повести в счёте так, чтобы игра уже закончилась. Проблема в том, что свои моменты не забиваем, плюс очень дешёвые голы пропускаем. Люди дают плассера в штрафную, и то пенальти заработают, то гол с игры забьют.

На таком уровне невозможно, когда ты пропускаешь столько мячей таким образом. К сожалению, очень дешёвые голы не позволяют нам выигрывать. Это ещё Васюта [вратарь Александр Васютин] нас держал в игре. Сейчас «Акрон» играет так, что может спокойно пять забить, но и тут же пятёрку пропустить. На таком уровне это очень опасно.

— Но и реализация — тоже.
— И реализация — да. В концовке принимали неверные решения. Нужно быть хладнокровными и, самое главное, не жадными, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

После 22 сыгранных встреч «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 5 апреля, начало — в 19:45 мск.

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