Дзюба — о 2:3 с «Ростовом»: дешёвые пропущенные голы не дают «Акрону» побеждать

Форвард «Акрона» и сборной России Артём Дзюба заявил, что тольяттинский клуб слишком легко пропускает голы в свои ворота, на уровне Российской Премьер-Лиги это не даёт возможности регулярно набирать очки. В понедельник, 31 марта, «Акрон» уступил «Ростову» (2:3) в матче 22-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.

— В первые 20 минут казалось, что игра наша. Нужно было повести в счёте так, чтобы игра уже закончилась. Проблема в том, что свои моменты не забиваем, плюс очень дешёвые голы пропускаем. Люди дают плассера в штрафную, и то пенальти заработают, то гол с игры забьют.

На таком уровне невозможно, когда ты пропускаешь столько мячей таким образом. К сожалению, очень дешёвые голы не позволяют нам выигрывать. Это ещё Васюта [вратарь Александр Васютин] нас держал в игре. Сейчас «Акрон» играет так, что может спокойно пять забить, но и тут же пятёрку пропустить. На таком уровне это очень опасно.

— Но и реализация — тоже.

— И реализация — да. В концовке принимали неверные решения. Нужно быть хладнокровными и, самое главное, не жадными, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

После 22 сыгранных встреч «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 5 апреля, начало — в 19:45 мск.