Защитник «Ростова» Осипенко за последние три сезона забил больше, чем Дзюба и Соболев

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко отметился забитым мячом на 44-й минуте в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (3:2), записав на свой счёт 20-й мяч за три последние сезона.

По этому показателю Осипенко превосходит таких нападающих, как Александр Соболев (18), Артём Дзюба (17), Фёдор Смолов (15), Антон Заболотный (15) и Сергей Пиняев (10), сообщает Opta Sports. Кроме того, это лучший показатель среди всех защитников РПЛ.

В нынешнем сезоне Осипенко сыграл за «Ростов» 28 встреч во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года.