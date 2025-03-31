Защитник «Ростова» Осипенко за последние три сезона забил больше, чем Дзюба и Соболев
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Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко отметился забитым мячом на 44-й минуте в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (3:2), записав на свой счёт 20-й мяч за три последние сезона.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2025, понедельник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Бокоев – 32' 1:1 Осипенко – 44' 1:2 Мохеби – 62' 1:3 Сако – 87' 2:3 Джаковац – 89'
По этому показателю Осипенко превосходит таких нападающих, как Александр Соболев (18), Артём Дзюба (17), Фёдор Смолов (15), Антон Заболотный (15) и Сергей Пиняев (10), сообщает Opta Sports. Кроме того, это лучший показатель среди всех защитников РПЛ.
В нынешнем сезоне Осипенко сыграл за «Ростов» 28 встреч во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года.
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