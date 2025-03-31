Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ростова» Осипенко за последние три сезона забил больше, чем Дзюба и Соболев

Защитник «Ростова» Осипенко за последние три сезона забил больше, чем Дзюба и Соболев
Комментарии

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко отметился забитым мячом на 44-й минуте в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (3:2), записав на свой счёт 20-й мяч за три последние сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2025, понедельник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Бокоев – 32'     1:1 Осипенко – 44'     1:2 Мохеби – 62'     1:3 Сако – 87'     2:3 Джаковац – 89'    

По этому показателю Осипенко превосходит таких нападающих, как Александр Соболев (18), Артём Дзюба (17), Фёдор Смолов (15), Антон Заболотный (15) и Сергей Пиняев (10), сообщает Opta Sports. Кроме того, это лучший показатель среди всех защитников РПЛ.

В нынешнем сезоне Осипенко сыграл за «Ростов» 28 встреч во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года.

Материалы по теме
«Ростов» одержал волевую победу над «Акроном» в 22-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android