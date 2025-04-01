Николич — о Зделаре: просто опорник, который бегает. Его эра в ЦСКА подходила к концу

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о трансфере полузащитника Саши Зделара из стана армейцев в санкт-петербургский «Зенит».

– Насколько критична для ЦСКА была продажа Зделара?

– Не критична, это было ожидаемо.

– Вы удивились тому, что «Зенит» заинтересовался Зделаром?

– Нет. В первую очередь я уважаю каждого футболиста. Уважаю каждого тренера и каждого футболиста. И Зделара – тоже, у него хорошая карьера. Он такой, какой есть.

Он просто опорник, который бегает много, отбирает. Хороший футболист, но его эра в ЦСКА потихоньку подходила к концу. Мы это знали и в открытую говорили, никакого секрета не было.

– Одно дело – летом, другое дело – в последний день трансферного окна.

– Я без проблем согласился с этим, потому что в первую очередь мы этого ожидали. Во-вторых, у него появилась хорошая возможность заработать и играть в «Зените». И мы на такое были готовы, — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В пятницу, 4 апреля, армейцы сыграют с московским «Динамо» в рамках 23-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.