Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лацио — Торино, результат матча 31 марта 2025, счёт 1:1, Серия А 2024-2025

«Лацио» поделил очки с «Торино» в 30-м туре Серии А
Комментарии

Закончился матч 30-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались римское «Лацио» и «Торино». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давидом Массой. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 30-й тур
31 марта 2025, понедельник. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 1
Торино
Турин
1:0 Марушич – 57'     1:1 Гинейтис – 82'    

Счёт в матче был открыт на 57-й минуте, отличился защитник «Лацио» Адам Марушич. На 82-й минуте Гвидас Гинейтис сравнял счёт.

После 30 туров «Лацио» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 52 очка. «Торино» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 39 очков. Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Интер», у которого 67 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android