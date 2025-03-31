«Лацио» поделил очки с «Торино» в 30-м туре Серии А
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Закончился матч 30-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались римское «Лацио» и «Торино». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давидом Массой. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Италия — Серия А . 30-й тур
31 марта 2025, понедельник. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 1
Торино
Турин
1:0 Марушич – 57' 1:1 Гинейтис – 82'
Счёт в матче был открыт на 57-й минуте, отличился защитник «Лацио» Адам Марушич. На 82-й минуте Гвидас Гинейтис сравнял счёт.
После 30 туров «Лацио» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 52 очка. «Торино» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 39 очков. Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Интер», у которого 67 очков.
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