«Лацио» поделил очки с «Торино» в 30-м туре Серии А

Закончился матч 30-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались римское «Лацио» и «Торино». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давидом Массой. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 57-й минуте, отличился защитник «Лацио» Адам Марушич. На 82-й минуте Гвидас Гинейтис сравнял счёт.

После 30 туров «Лацио» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 52 очка. «Торино» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 39 очков. Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Интер», у которого 67 очков.