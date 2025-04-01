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Кокорин получил более 1,6 млн рублей штрафов за нарушения ПДД в Москве — SHOT

Кокорин получил более 1,6 млн рублей штрафов за нарушения ПДД в Москве — SHOT
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин накопил большое количество штрафов за нарушения правил дорожного движения в России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации источника, сумма неоплаченных взысканий российского форварда составила 1,6 млн рублей. Сообщается, что Кокорин регулярно посещает Москву, где систематически нарушает ПДД. В некоторых случаях количество штрафов за день превышает 10. В частности, фиксировались случаи серьёзного превышения скорости, использования телефона за рулём, движения без пристёгнутого ремня безопасности и остановок в запрещённых местах.

Одним из нарушений стало превышение скорости до 152 км/ч в районе Хорошёвского шоссе, где разрешённый лимит составляет 60 км/ч. В момент фиксации нарушения футболист неприличным жестом выразил пренебрежение к камерам фиксации. Отмечается, что штрафы Александр оплачивает быстро. Среди автомобилей Кокорина числятся BMW M5 CS, приобретённый в 2021 году, Porsche Macan Turbo 2014 года и китайский Lixiang L9 2024 года выпуска.

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл за «Арис» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 31 мая 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

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