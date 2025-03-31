«Сельта» сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» в 29-м туре Ла Лиги

Завершился матч 29-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Сельта» и «Лас-Пальмас». Команды играли на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой (Аликанте, Испания). Итоговый результат — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 45+2-й минуте, отличился нападающий «Сельты» Альфонсо Гонсалес. На 48-й минуте Альберто Молейро сравнял счёт. На 70-й минуте Фабиу Силва вывел гостей вперёд, но этот мяч был отменён.

После 29 сыгранных матчей «Сельта» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков. «Лас-Пальмас» после аналогичного количества игр занимает 19-е место, заработав 26 очков.