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Сельта — Лас-Пальмас, результат матча 31 марта 2025, счёт 1:1, Ла Лига 2024-2025

«Сельта» сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» в 29-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 29-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Сельта» и «Лас-Пальмас». Команды играли на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой (Аликанте, Испания). Итоговый результат — 1:1.

Испания — Примера . 29-й тур
31 марта 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Гонсалес – 45+2'     1:1 Молейро – 48'    

Счёт в матче был открыт на 45+2-й минуте, отличился нападающий «Сельты» Альфонсо Гонсалес. На 48-й минуте Альберто Молейро сравнял счёт. На 70-й минуте Фабиу Силва вывел гостей вперёд, но этот мяч был отменён.

После 29 сыгранных матчей «Сельта» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков. «Лас-Пальмас» после аналогичного количества игр занимает 19-е место, заработав 26 очков.

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