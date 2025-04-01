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Егор Титов: «Спартаку» нужно усиление точечное. Главное — сохранить состав

Егор Титов: «Спартаку» нужно усиление точечное. Главное — сохранить состав
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Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением об участии красно-белых в чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

– В этом сезоне, если «Спартак» не добьётся желаемого титула, можно ли уже закладывать базу для следующего сезона? Или заново придётся всю команду строить?
– «Спартак» борется за первое место. Там «Динамо» в двух очках, ЦСКА – в трёх. Здесь может быть как и первое место при хорошем стечении обстоятельств, так и пятое-шестое. А то, что команда строится – она уже построена, есть стабильный состав. Но, конечно, нужно усиление точечное. Главное – сохранить состав. Например, есть вопросы по Угальде. И, конечно, усиливаться, чтобы на каждой позиции было по два равноценных игрока, и кто в лучшей форме, тот и играет. Понятно, что у условного Барко сегодня конкурентов нет. По праву выходит и играет в старте, и практически вся игра ведётся через него, – приводит слова Титова Metaratings.

На данный момент московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 44 очка за 22 матча.

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