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Ринат Билялетдинов: после перерыва «Спартак», как и «Локомотив», дал сбой

Ринат Билялетдинов: после перерыва «Спартак», как и «Локомотив», дал сбой
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Экс-хавбек московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о результате матча московского «Спартака» с «Ахматом» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Напомним, команды сыграли нулевую ничью.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Спартак» эмоционально после победы над «Зенитом» ещё не восстановился, хотя времени прошло достаточно. В принципе, должны были отойти. Однако что-то после перерыва «Спартак», как и «Локомотив», дал сбой. Нет той свежести, такой прыти, вот как-то они делают всё правильно, но чуть-чуть с меньшим огнём, чуть-чуть получалось всё медленнее, чем обычно. Могли выиграть, моменты были, могли на пониженных оборотах выиграть. Но и «Ахмат» такая вязкая команда, после зимнего перерыва они ещё никому не уступали, пусть ничего и не выиграли. Однако сам факт, что они добыли ничью с «Локо» и «Спартаком», в плане подготовки они стали лучше выглядеть. Но «Спартак» сегодня был не тот, скорости не получались, отсюда и результат», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент грозненский «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 22 матча. Московский клуб заработал 44 очка и располагается на третьей строчке. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».

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