Результаты матчей чемпионата Италии 31 марта

31 марта прошли матчи 30-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Чемпионат Италии, 30-й тур, результаты матчей 31 марта:

«Верона» — «Парма» — 0:0;

«Лацио» — «Торино» — 1:1.

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, записав в свой актив 67 очков. На втором месте располагается «Наполи», набрав 64 очка. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», набрав 58 очков. В топ-5 входят «Болонья» и «Ювентус», заработав 56 и 55 очков соответственно. В еврокубковую зону также входит «Рома», которая набрала 52 очка.

Действующим победителем чемпионата Италии является «Интер».