Результаты матчей чемпионата Испании 31 марта

В понедельник, 31 марта, завершился 29-й тур испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матча чемпионата Испании 31 марта:

«Сельта» — «Лас-Пальмас» — 1:1.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 66 очков. На втором месте находится «Реал», набравший также 63 очка за 29 матчей. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 57 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 53 и 47 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Леганес» (27), «Лас-Пальмас» (25) и «Вальядолид» (16).

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: