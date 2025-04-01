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Уэйн Руни рассказал, как сорвался его трансфер из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону»

Уэйн Руни рассказал, как сорвался его трансфер из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону»
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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни рассказал, как сорвался его трансфер из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону».

«В 2010 году, когда я попросил «Манчестер Юнайтед» выставить меня на трансфер, интерес проявили три клуба – «Челси», «Реал» Мадрид и «Барселона». Больше всего я общался с «Барсой». Я уже представлял себя с Месси, Иньестой, Хави, Бускетсом. В итоге я остался, но это была невероятная команда, в которой хотел играть каждый», — приводит слова Руни Barca Universal.

Руни является воспитанником «Эвертона», откуда перебрался в стан «Манчестер Юнайтед». В общей сложности англичанин сыграл за манкунианцев 559 матчей, в которых отметился 253 мячами и 145 голевыми передачами. Под конец карьеры Руни играл за «Эвертон», «Ди-Си Юнайтед» и «Дерби Каунти».

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