Марко Николич ответил, согласился ли бы он тренировать «Спартак»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич ответил, согласился ли бы он возглавить «Спартак».

«Мог ли бы я возглавить «Спартак»? Есть дружба между ЦСКА, «Партизаном» и ПАОКом. Есть между «Црвеной Звездой», «Спартаком» и «Олимпиакосом». Я из Белграда, «Партизан» – мой родной клуб.

Я знаю, что в России это не так работает, но мне было бы очень сложно работать там. У нас это не принято», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.