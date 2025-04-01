Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко Николич ответил, согласился ли бы он тренировать «Спартак»

Марко Николич ответил, согласился ли бы он тренировать «Спартак»
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич ответил, согласился ли бы он возглавить «Спартак».

«Мог ли бы я возглавить «Спартак»? Есть дружба между ЦСКА, «Партизаном» и ПАОКом. Есть между «Црвеной Звездой», «Спартаком» и «Олимпиакосом». Я из Белграда, «Партизан» – мой родной клуб.

Я знаю, что в России это не так работает, но мне было бы очень сложно работать там. У нас это не принято», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 6 апреля, начало — в 19:30 мск.

Материалы по теме
Николич — о Зделаре: просто опорник, который бегает. Его эра в ЦСКА подходила к концу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android