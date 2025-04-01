Бубнов раскритиковал Семака после разгромной победы «Зенита» в матче с «Рубином»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере петербургского «Зенита» Сергее Семаке после разгромной победы сине-бело-голубых в матче 22-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (4:0).
«Семак в этом матче сделал две ошибки. Он выпустил с первых минут Соболева. А также оставил в запасе Мостового. Педро сыграл слабый матч, несмотря на голевой пас. Семак потом эти ошибки исправил. «Зенит» уверенно выиграл, всё супер, но Семаку за этот матч – «два».
Разгромная победа? Это не главное. Я оцениваю выступление игроков, количество технико-тактических действий и брака, а у тренеров – принятие решений», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).
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