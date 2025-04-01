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Бубнов раскритиковал Семака после разгромной победы «Зенита» в матче с «Рубином»

Бубнов раскритиковал Семака после разгромной победы «Зенита» в матче с «Рубином»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере петербургского «Зенита» Сергее Семаке после разгромной победы сине-бело-голубых в матче 22-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51'     2:0 Мантуан – 59'     3:0 Кассьерра – 73'     4:0 Мостовой – 74'    
Удаления: нет / Грицаенко – 55'

«Семак в этом матче сделал две ошибки. Он выпустил с первых минут Соболева. А также оставил в запасе Мостового. Педро сыграл слабый матч, несмотря на голевой пас. Семак потом эти ошибки исправил. «Зенит» уверенно выиграл, всё супер, но Семаку за этот матч – «два».

Разгромная победа? Это не главное. Я оцениваю выступление игроков, количество технико-тактических действий и брака, а у тренеров – принятие решений», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).

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