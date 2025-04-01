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Бубнов — о словах Дзюбы про общение с Богом: ну попроси у него ума побольше!

Бубнов — о словах Дзюбы про общение с Богом: ну попроси у него ума побольше!
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о рекорде по голам нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в составе сборной России.

«Пригласили Гренаду — Гренаде он не мог не забить. Карпин всю игру сборной перестроил, сломал её. Ребята нормально с Замбией играли, а здесь вся игра сломана была. И вдруг оказывается, что он общался с Богом, когда спал, он сам говорил. Говорит: «Я общался с Богом и попросил, чтобы он помог». Он не уверен был, что Гренаде забьёт! Я вообще в ужас пришёл. К тебе Бог пришёл, с тобой беседует! Ну попроси у него ума побольше!» — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

За свою карьеру 36-летний Дзюба, помимо «Акрона», выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Зенит», «Арсенал» Тула, «Ростов», «Спартак», «Томь», а также турецкий «Адана Демирспор». Лучшим в РПЛ для него стал сезон-2020/2021 в составе «Зенита», когда он забил 20 мячей.

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