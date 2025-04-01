Бубнов назвал ключевую ошибку Станковича, повлиявшую на исход матча «Ахмат» — «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал ключевую ошибку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, которая повлияла на ничейный исход матча с грозненским «Ахматом» (0:0).

«Какой Дуарте левый защитник? Они свой атакующий потенциал свели к нулю. У них это самое главное было с «Зенитом». Там должны Маркиньос и Солари играть, вот связка. Это грубейшая ошибка Станковича», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

На данный момент грозненский «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 22 матча. Московский клуб заработал 44 очка и располагается на второй строчке. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».