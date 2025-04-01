Радимов – о травме головы Комличенко: не сомневаюсь, что это было преднамеренно

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о рассечении нападающего «Ростова» Николая Комличенко в матче 22-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).

«Согласен с Комличенко. Игрок «Акрона» точно мог избежать этого и наступает шипами. При этом он видит голову Комличенко. Очень не красит этот поступок. Не знаю, разбирает КДК или ЭСК эти моменты. В этом плане можно посмотреть. То, что это было преднамеренно, я не сомневаюсь, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На первых минутах игры защитник «Акрона» Йонуц Неделчяру неудачно перепрыгнул Комличенко и шипами задел голову нападающего. У Николая пошла кровь, ему пришлось поменять игровую футболку и надеть специальную жёлтую шапку.