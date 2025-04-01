Акинфеев объяснил, почему отдал своего сына не в ЦСКА, а в академию другого клуба

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему отдал своего сына в академию «Ювентуса».

«Даня ходит в спортивную академию «Ювентуса». Это совершенно не ЦСКА или «Спартак». Это коммерческая академия. Я сейчас объясню, почему я туда отдал. Я не хочу отдавать сейчас, образно, в ЦСКА, в «Спартак», в «Динамо», как это у нас было. Было немножко другое время. Сейчас всё по-другому.

В мае ему будет 11 лет. Он давно занимается, четыре года. Я ждал именно 11-12 лет. Хочу дождаться этого возраста, когда он скажет: или ему это надоест, или ему это не надоест. Тогда уже я задумаюсь о переводе в какую-то академию. Это не обязательно ЦСКА или «Динамо», это может быть любая другая команда», – сказал Акинфеев в интервью на телеканале «Звезда».

Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 795 матчей, в которых пропустил 715 мячей. В 332 встречах футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.