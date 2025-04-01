Акинфеев: говорят, что у Гинера уже потухла вся мотивация. Да ничего у него не потухло!

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о президенте красно-синих Евгении Гинере.

«Это человек, который зародил новую страничку эпохи ЦСКА. Когда он принял клуб, то первыми это ощутили мы, дети. Он построил искусственное поле, появились кафе, комфортные раздевалки и душевые. Мы кайфовали, поскольку только что видели одно, а спустя год всё уже совсем другое.

Евгений Леннорович — отец. И не любой отец может сделать хороший быт даже в своей семье. А здесь — взял и на долгие годы. Сейчас вижу, как говорят: «Гинер уже не рулит, у Гинера всё уже потухло». Да ничего у него не потухло! И не вам туда лезть, [разбираться] кто рулит и как рулит. Человек сделал этот ЦСКА. Он и сегодня может тебя принять, поможет в любом вопросе», – сказал Акинфеев в интервью на телеканале «Звезда».

Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 795 матчей, в которых пропустил 715 мячей. В 332 встречах футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.