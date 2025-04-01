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«Ростов» показал эмоции главного тренера в раздевалке после матча с «Акроном»

«Ростов» показал эмоции главного тренера в раздевалке после матча с «Акроном»
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«Ростов» показал видео из раздевалки с эмоциями главного тренера клуба Джонатана Альбы после победы команды в матче 22-го тура чемпионата России с «Акроном» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2025, понедельник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Бокоев – 32'     1:1 Осипенко – 44'     1:2 Мохеби – 62'     1:3 Сако – 87'     2:3 Джаковац – 89'    

«Ростов» одержал вторую победу за последние три матча в чемпионате России.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Ростова».

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 33 очка. В следующем туре «Ростов» встретится со «Спартаком». Матч состоится 6 апреля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало матча – 16:30 мск.

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