Анчелотти на фоне усталости задумался об уходе из «Реала» — The Athletic

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть мадридский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, итальянский специалист начинает переосмысливать своё будущее из-за усталости, накопившейся за четыре года в «Реале», а также из-за утечек в СМИ, которые, как он считает, исходят от людей внутри клуба и ставят под сомнение его будущее.

Действующее трудовое соглашение 65-летнего специалиста с «Королевским клубом» рассчитано до лета 2026 года. Ранее появлялась информация, что «Реал» рассматривает Хаби Алонсо, возглавляющего леверкузенский «Байер», в качестве потенциального сменщика Анчелотти.

После 28 туров испанской Ла Лиги мадридский «Реал» набрал 60 очков и занимает второе место.