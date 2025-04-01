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Анчелотти на фоне усталости задумался об уходе из «Реала» — The Athletic

Анчелотти на фоне усталости задумался об уходе из «Реала» — The Athletic
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть мадридский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, итальянский специалист начинает переосмысливать своё будущее из-за усталости, накопившейся за четыре года в «Реале», а также из-за утечек в СМИ, которые, как он считает, исходят от людей внутри клуба и ставят под сомнение его будущее.

Действующее трудовое соглашение 65-летнего специалиста с «Королевским клубом» рассчитано до лета 2026 года. Ранее появлялась информация, что «Реал» рассматривает Хаби Алонсо, возглавляющего леверкузенский «Байер», в качестве потенциального сменщика Анчелотти.

После 28 туров испанской Ла Лиги мадридский «Реал» набрал 60 очков и занимает второе место.

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